У прокуратурі повідомили, яке покарання загрожує затриманому через інцидент у поїзді «Маріуполь-Київ»

Прокуратура міста Києва в суботу повідомила, що затриманому чоловікові, який підозрюється у спробі зґвалтувати жінку у вагоні потягу «Маріуполь-Київ», загрожує до семи років позбавлення волі.

«За погодження місцевої прокуратури слідчим відділом відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ Нацполіції у м. Києві чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У суботу, 1 серпня 2020 року, Солом’янським районним судом столиці підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строком до 28.09.2020 року включно. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні пресслужби столичної прокуратури.

1 серпня стало відомо, що на пасажирку поїзда №84 сполученням Київ-Маріуполь було здійснено напад, зловмисника, 45-річного раніше судимого чоловіка затримали. «Застосувавши фізичну силу до жінки, п’яний зловмисник намагався задовольнити статеву пристрасть. За даним фактом слідчі розпочали два кримінальних провадження», – повідомили у столичній поліції.

«Укрзалізниця» попросила у постраждалої пасажирки вибачення за інцидент, наголосивши на нагальній необхідності поновлення супроводження поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, реагуючи на інцидент у фейсбуці, заявив, що «з точки зору безпеки було б правильно, щоб адміністрація «Укрзалізниці» на оплачуваній основі забезпечувала найм охорони для супроводу прямування пасажирських поїздів на основних маршрутах».

Нині в українських поїздах фактично відсутні правоохоронці. Вони були позбавлені функції гарантування громадського порядку там у 2013 році.