«Укрзалізниця» продаватиме квитки на 100% місць у регіональних потягах, що прямують із та до Києва

Із 7 серпня «Укрзалізниця» продаватиме квитки на усі місця у поїздах зі 800-ю нумерацією, які прямують із або до Києва.

«Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020», – мовиться у повідомленні.

Як нагадали на підприємстві, було подовжене курсування 17 регіональних поїздів.

«Завдяки регіональним поїздам пасажири мають можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст», – заявили у «Укрзалізниці».

Там запевнили, що поїзди проходять посилену дезінфекцію перед та після рейсів, а персонал забезпечений засобами індивідуального захисту.

Пасажиром для посадки необхідно вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг.