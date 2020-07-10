Укрзалізниця готова в серпні відновити повноцінне пасажирське сполучення – Юрик

«Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення в разі покращення епідемічної ситуації, повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик під час робочої поїздки до західної України.

За його словами, які цитує пресслужба УЗ, наразі «Укрзалізниця» вже відновила третину поїздів далекого сполучення і приміських. «Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад, і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні», – сказав Юрик.

Він додав, що зараз до станції Львів курсує 17 поїздів далекого сполучення і 10 приміських. «Наразі до Львова діють обмеження щодо кількості розміщення пасажирів у вагонах. Це 2 пасажири в купе та СВ, у плацкартних – у шаховому порядку. Але навіть із цими обмеженнями населеність поїздів складає близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів», – зазначив Юрик.

Керівник «Укрзалізниці» закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом і перебування на вокзалах.

В УЗ нагадали, що всі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед і після рейсу, а також посилено обробку постільної білизни під час прання.

Для посадки в поїзд пасажири повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці до вагона.

З 1 червня «Укрзалізниця» частково почала відновлювати курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин.