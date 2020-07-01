Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 6 поїздів до курортних міст

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого сполучення до морських курортів України, повідомила пресслужба компанії. Зокрема, з цього тижня відновлять курсування поїзди до Херсона, Бердянська і Новоолексіївки.

Поїзд №375/376 Харків – Херсон курсуватиме щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня.

Поїзд №86/85 Львів – Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки – 6 липня. До 12 вересня він курсуватиме щодня, після 13 вересня – через день.

Поїзд №88/87 Ковель – Новоолексіївка курсуватиме з Ковеля із 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївки – з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110/109 Львів – Херсон курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона – з 4 липня.

Поїзд №261/262 Харків – Бердянськ курсуватиме з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних, з Бердянська – з 4 липня по 6 вересня по парних днях.

Поїзд №282/281 Хмельницький – Генічеськ курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня.

В УЗ нагадали, що поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед і після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона, наголошують в «Укрзалізниці».

З 1 червня «Укрзалізниця» частково почала відновлювати курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин.