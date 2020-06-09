Поїзд із залізничного вокзалу в аеропорт «Бориспіль» запрацює з 15 червня – УЗ

Поїзд Kyiv Boryspil Express від Центрального залізничного вокзалу у Києві до міжнародного аеропорту «Бориспіль» запрацює з 15 червня, повідомив у фейсбуці виконувач обов’язків керівника «Укрзалізниці» Іван Юрик.

«Щодо експресу в Міжнародний аеропорт Бориспіль – на першому етапі ми частково відновлюємо його курсування з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів будемо збільшувати і кількість рейсів експресу на добу», – повідомив Юрик.

За його словами, поїзд до «Борисполя» з 15 червня робитиме зупинку на залізничній станцій «Видубичі».

«Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Поєднали в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен. Така синхронізація дозволить киянам та гостям столиці максимально комфортно подорожувати», – додав Юрик.

З 1 червня «Укрзалізниця» частково відновила курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин.

З 5 червня відновилися деякі внутрішні авіаперевезення.

Раніше уряд повідомив, що міжнародне авіасполучення з 15 червня відкриють з тими державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.