Укрзалізниця: за квитки на скасовані поїзди повернули майже 130 млн грн

«Укрзалізниця» повідомляє, що вже повернула майже 130 мільйонів гривень за квитки на скасовані через запровадження карантину поїзди.

«Робота з повернення коштів за невикористані квитки триває. Загалом пасажири повернули кошти за 617,3 тисячі квитків, з яких 401,6 тисячі – через інтернет і понад 215,7 тисячі – через залізничні каси. В Укрзалізниці очікують на повернення ще 126,7 тисячі невикористаних квитків», – повідомили у компанії.

В УЗ нагадали, що повертають пасажирам 100% вартості проїзних документів на всі поїзди, що були скасовані у зв’язку з запровадженням карантинних обмежень.

З 1 червня «Укрзалізниця» частково відновила курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин.