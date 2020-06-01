Укрзалізниця відкрила продаж квитків на плацкартні вагони – Юрик

«Укрзалізниця» почала продаж квитків на плацкартні вагони, що курсуватимуть у складі пасажирських поїздів далекого сполучення з 1 червня, повідомив в.о. голови правління АТ Іван Юрик.

За його словами, у цих вагонах продаватиметься 50% місць.

«Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе чи СВ. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце», – додав він.

Зокрема, відкрито продаж квитків у 20 плацкартних вагонах у складі поїздів:

№98/97 сполученням Київ — Ковель (10 вагонів);

№125/126 Київ — Костянтинівка (3 вагони),

№10/9 Київ — Маріуполь (1 вагон),

№102/101 Київ — Херсон (6 вагонів).

Юрик нагадав, що в купейних вагонах також реалізовується 50% місць, а також повідомив, що у разі подорожі сім’єю в поїзді є можливість звернутися до провідника з проханням про розміщення в одному купе, адже члени сім’ї перебувають у постійному контакті.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що з 1 червня відновлюють рух на 42 поїзди далекого сполучення і 439 приміських поїздів. Це сталося після зняття частини карантинних обмежень, запроваджених у березні для боротьби з пандемією коронавірусу.