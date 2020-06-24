«Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення зі Львовом

«Укрзалізниця» з 26 червня відновлює пасажирське залізничне сполучення зі Львовом. Про це повідомила пресслужба підприємства.

Відновлюють рейси поїздів №743/744 Дарниця, Київ – Львів, №715/716 Київ – Львів, №91/92 Київ – Львів та №12/11 Львів – Одеса.

Як пояснили у компанії, поїзди, які раніше курсували через Львів без зупинки, тепер будуть там зупинятися.

Поїзд №743/744 Дарниця, Київ – Львів вирушатиме зі станції Дарниця о 17:07, зі станції Київ-Пасажирський о 17:33 та прибуватиме до Львова о 22:49. Зворотно відправлення зі Львова о 06:02 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський об 11:17, на станцію Дарниця об 11:43. Під час курсування передбачені зупинки на таких станціях: Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче.

Поїзд №715/716 Київ – Львів вирушатиме з Києва о 06:50 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зворотно відправлення о 16:12 та прибуття до Києва о 23:08. Зупинки на станціях: Вінниця, Хмельницький та Тернопіль.

Поїзд №91/92 Київ – Львів вирушатиме з Києва о 22:37 та прибуватиме до Львова о 06:26. Зворотно відправлення о 23:19 та прибуття до Києва о 06:49. Під час слідування поїзд зупинятиметься на станціях Святошин та Підзамче.

Поїзд №12/11 Львів – Одеса вирушатиме зі Львова о 22:24 та прибуватиме до Одеси о 08:43. У зворотному напрямку відправлення о 21:59 та прибуття до Львова о 08:04. Передбачені зупинки на станціях: Тернопіль, Хмельницький, Жмеринка.

В «Укрзалізниці» нагадали, що після локдауну вже запустили 44 пасажирські поїзди.

Пасажирам для посадки обов’язково треба вдягати маску, а також пройти температурний скринінг при посадці. Напоїв та снеків у вагонах не пропонуватимуть. За потреби пасажирам надаватимуть окріп у їхній посуд.