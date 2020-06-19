«Укрзалізниця» відновлює курсування ще 50 електричок

«Укрзалізниця» (УЗ) повідомляє про відновлення курсування ще 50 приміських поїздів.

«Так, з 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії «Південно-Західна залізниця» та з 24 червня — 23 поїздів по філії «Південна залізниця», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» вкотре закликали пасажирів виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом, зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.

За даними УЗ, на сьогодні по території України курсує 553 приміські поїзди. З урахуванням вищевказаних поїздів 24 червня їх кількість складе 603.

Про перший етап відновлення курсування приміських поїздів після карантинних заходів, запроваджених у березні, «Укрзалізниця» повідомила 1 червня.