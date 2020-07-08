На вокзалі у Києві планують вимірювати температуру тіла зі швидкістю 120 пасажирів за хвилину

В «Укрзалізниці» повідомили, що на вокзалах станції «Київ-Пасажирський» встановлять сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури, які працюватимуть зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину.

«Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань та допоможе швидко виявити потенційно хворих», — повідомив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Повідомляється, що пасажири з підозрою на захворювання не допускатимуться на вокзал, охорона рекомендуватиме їм звернутися до медпункту вокзалу.

«Наразі проводиться закупівля обладнання через Prozorro. Першу таку систему планується встановити у найближчі тижні», – повідомили в «Укрзалізниці».

З 1 червня «Укрзалізниця» частково почала відновлювати курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин. Відтоді, як запевнили у відомстві, поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед і після рейсу; для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.