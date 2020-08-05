Криклій сподівається, що сьогодні уряд дозволить пасажирам виходити з поїздів у «червоних зонах»

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій сподівається, що уряд на своєму сьогоднішньому засіданні дозволить пасажирам виходити з поїздів у «червоних зонах».

«Сьогодні якраз на уряді, сподіваюся, будуть внесені зміни до постанови й ми дозволимо, щоб у «червоних зонах» виходили пасажири, але не заходили, щоб не було ситуацій, коли придбали квиток, а не можуть вийти, вимушені потім доїжджати», – сказав Криклій.

З 3 серпня «Укрзалізниця» скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення в Луцьку та Тернополі, оскільки ці міста потрапили до «червоної зони» через загрозу COVID-19.

Місцева влада розкритикувала рішення уряду внести міста до «червоної зони».