Критеріям послаблення карантину не відповідають 9 областей – МОЗ

Критеріям послаблення карантину станом на 7 серпня не відповідають дев’ять областей. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров’я.

Порівняно з 6 серпня, з цього списку вилучили Закарпатську та Хмельницьку області, але включили Миколаївську.

Отже не можна пом’якшувати карантину наразі у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Станом на 7 серпня в Україні на COVID-19 захворіла 78 261 людина, з них – 5 490 дітей і 9 078 медиків. Померли 1 852 людини, 43 055 пацієнтів одужали.