1799 нових випадків COVID-19 виявили в Україні – РНБО

В Україні станом на ранок 24 серпня виявлено 1 799 нових хворих на COVID-19, 289 людей одужали, 22 – померли, свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки й оборони.

Днем раніше, 23 серпня, було 1 987 хворих за добу, 22 серпня був зафіксованих рекорд по кількості тих, хто захворів за добу – 2 328.

Загалом в Україні від початку пандемії захворіли понад 106 тисяч людей, одужали 52,5 тисячі людей.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій області, в Києві, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Харківській, Тернопільській областях.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 23,4 мільйона, померли 808 тисяч людей.