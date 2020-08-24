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24 серпня 2020, Київ 10:43
Новини | Коронавірус

1799 нових випадків COVID-19 виявили в Україні – РНБО

Загалом в Україні від початку пандемії захворіли понад 106 тисяч людей, одужали 52,5 тисячі людей

В Україні станом на ранок 24 серпня виявлено 1 799 нових хворих на COVID-19, 289 людей одужали, 22 – померли, свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки й оборони.

Днем раніше, 23 серпня, було 1 987 хворих за добу, 22 серпня був зафіксованих рекорд по кількості тих, хто захворів за добу – 2 328.

Загалом в Україні від початку пандемії захворіли понад 106 тисяч людей, одужали 52,5 тисячі людей.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій області, в Києві, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Харківській, Тернопільській областях.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 23,4 мільйона, померли 808 тисяч людей.

Школи готуються до відкриття на тлі побоювань, що соціального дистанціювання недостатньо
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Школи готуються до відкриття на тлі побоювань, що соціального дистанціювання недостатньо

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