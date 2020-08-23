307 за добу: Кличко звернувся до киян через різке збільшення числа хворих на COVID-19

У столиці різко збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, минулої доби вірус виявили у 307 киян, 18 з яких – діти, до лікарень минулої доби потрапили 56 пацієнтів.

«Правила безпеки прості. Нескладно вдягати маску, часто мити руки, користуватися антисептиком. Тримати соціальну дистанцію і не йти в місця великого скупчення людей. Це елементарні речі. І нехтувати ними не можна. Якщо ми не хочемо повернутися до суворого карантину. Якщо ми не хочемо, щоб знову зупинився громадський транспорт. Закрилися дитячі садки, а бізнес сидів по домівках. Ще раз звертаюся до всіх: якщо ви самі не дбаєте про своє здоров’я, то хто зможе вас захистити?! Подумайте про це. Будьте свідомими і обережними. Бережіть себе», – звернувся Кличко.

На сьогодні в столиці 11814 підтверджених випадків COVID-19, померли 167 людей, одужали – 3766.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 104 958 випадків захворювання, одужали за цей час понад 52 тисячі людей, померли 2271.​