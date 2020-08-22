COVID-19: Україна оновила антирекорд

За добу 21 серпня в Україні виявили 2 328 випадків коронавірусної інфекції, 37 хворих померли, 657 пацієнтів одужали, свідчать дані РНБО.

Лідером за числом виявлених випадків є Харківська область (291), на Одещині діагностовано хворобу у 210 людей, на Буковині – у 208. У Києві виявили 179 випадків, семеро людей померли, це найбільший показник в Україні за добу.

Крім того, 5 життів забрав COVID-19 у Чернівецькій області, 4 – в Харківській, по 3 – у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.

20 серпня було виявлено 2106 хворих, 19 серпня – 2134.

Загалом за час епідемії в Україні виявили 102 тисячі 971 інфікованого, 2244 людини померли, 51 375 одужали. Активних випадків нині в Україні 48 992.