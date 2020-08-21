Коронавірус: Степанов повідомив про найбільшу кількість госпіталізованих від початку пандемії

В Україні протягом минулої доби з коронавірусом госпіталізували 487 людей, що є рекордом від початку пандемії. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіли 2106 осіб. З них 118 дітей. А також 136 медичних працівників. Вже другу добу поспіль ми фіксуємо понад дві тисячі хворих за добу», – заявив Степанов.

В Україні станом на 21 серпня підтверджено 100 643 випадків інфікування коронавірусом, померли 2 207 людей, одужала понад 51 тисяча пацієнтів.