Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 100 тисяч

В Україні станом на 21 серпня підтверджено 100 643 випадків інфікування коронавірусом, померли 2 207 людей, одужала понад 51 тисяча пацієнтів. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За минулу добу зафіксовано 2 106 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, 637 одужали.

Найбільше нових хворих виявили у Чернівецькій (285), Тернопільській (185) та Харківській (184) областях.

У світі станом на 21 серпня виявили майже 22,7 мільйона випадків захворювання, одужали за цей час понад 14,5 мільйона людей, померли 793 710.