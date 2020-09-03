В Україні зафіксовано рекордну кількість летальних випадків COVID-19 за добу

В Україні протягом минулої доби, 2 вересня, виявили 2 430 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Минулої доби зафіксовано рекордну кількість летальних випадків захворювання – 54. Одужали 859 пацієнтів.

Найбільше нових випадків підтвердили у Києві (280), Харківській (301) та Тернопільській (242) областях.

Загалом станом на 3 вересня в Україні виявили 128 228 хворих на COVID-19, померли 2 710 пацієнтів, 59 676 одужали.

У світі від початку епідемії виявили понад 26 мільйонів інфікованих коронавірусом, померли 863 057 хворих, одужали майже 17,3 мільйона.