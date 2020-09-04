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04 вересня 2020, Київ 13:43
Новини | Коронавірус

У колишнього голови Верховної Ради АРК Грача виявили COVID-19

Леонід Грач

Колишній голова Верховної Ради АРК, глава кримського відділення партії «Комуністи Росії» Леонід Грач перебуває у лікарні з COVID-19. Цю інформацію Грач підтвердив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Грача, він вже вісім днів перебуває у Сімферопольській міській лікарні №7.

У Криму, за даними окупаційної влади, за минулу добу виявили 43 нові випадки коронавірусної інфекції.

Дані російської влади окупованого Криму про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, зокрема інфікування серед російських військових і співробітників спецслужб.

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