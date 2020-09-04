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04 вересня 2020, Київ 12:05
Новини | Міжнародні

Берлусконі госпіталізували після позитивного тесту на коронавірус

У партії Берлусконі наголосили, що його стан здоров’я не викликає занепокоєння, а госпіталізація є «запобіжним заходом».

Колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі госпіталізували до лікарні у Мілані для подальшого обстеження після позитивного тесту на коронавірус. Про це повідомила його партія «Вперед, Італія!».

Там наголосили, що стан здоров’я Берлусконі не викликає занепокоєння, а госпіталізація є «запобіжним заходом».

Напередодні Берлусконі заявив під час відеозустрічі, що висока температура у нього спала і він повністю в порядку.

Політик пройшов обстеження після повернення з острова Сардинія. Там він, за даними ЗМІ, зустрічався з відомим італійським бізнесменом Флавіо Бріаторе, якого екстрено госпіталізували з COVID-19.

Італія довгий час перебувала в епіцентрі коронавірусної епідемії у Європі. Загалом від початку епідемії у Італії виявили понад 270 тисяч випадків COVID-19. Померли майже 35,5 тисяч пацієнтів. У серпні кількість нових випадків захворювання збільшилася, експерти звинувачують у цьому масові заходи, пов’язані зі святами і нічним життям країни.

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