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04 вересня 2020, Київ 19:47
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«Лікарі як на війні»: у Києві закінчуються місця для госпіталізації пацієнтів із COVID (відео)

«Лікарі як на війні»: у Києві закінчуються місця для госпіталізації пацієнтів із COVID (відео)
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«Лікарі як на війні»: у Києві закінчуються місця для госпіталізації пацієнтів із COVID (відео)

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В Україні новий антирекорд за кількістю випадків інфікування коронавірусом. Станом на ранок 4 вересня у країні лабораторно підтвердили 130 951 випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Серед лідерів – Київ – у місті стрімко зростає кількість госпіталізованих, смертей від коронавірусу, і, що найгірше, – закінчуються місця у лікарнях. Міська влада обіцяє надати додаткові лікарні для пацієнтів із COVID-19. На сьогоднішній день у місті зафіксовано 14 477 випадків інфікування.

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