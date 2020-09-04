В Україні новий антирекорд за кількістю випадків інфікування коронавірусом. Станом на ранок 4 вересня у країні лабораторно підтвердили 130 951 випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Серед лідерів – Київ – у місті стрімко зростає кількість госпіталізованих, смертей від коронавірусу, і, що найгірше, – закінчуються місця у лікарнях. Міська влада обіцяє надати додаткові лікарні для пацієнтів із COVID-19. На сьогоднішній день у місті зафіксовано 14 477 випадків інфікування.