Мер Івано-Франківська повідомив про продовження шкільних канікул на два тижня

У Івано-Франківську шкільні канікули продовжили ще на два тижні через внесення міста до так званої «червоної» епідемічної зони. Про це повідомив мер обласного центру Руслан Марцинків.

«Ми готові до 1 вересня, школи та садочки готові. Адже це Конституційне право – право на навчання наших дітей! Тому у зв’язку із цим рішенням уряду, ми вводимо канікули для дітей на 2 тижні. Не дистанційне навчання, а саме канікули. Сподіваюся, що уряд надалі керуватиметься здоровим глуздом і наші діти матимуть змогу вчитися нормально», – мовиться у повідомленні.

Марцинків додав, що транспорт у місті працює у звичному режимі за звичними маршрутами з дотриманням маскового режиму в умовах спецперевезень.

За словами мера, існуючий поділ на епідемічні зони «суперечить здоровому глузду і ґрунтується не на достовірних фактах».

«Адже судять щодо заповненості наших лікарень. Але є незаперечний факт. Наші лікарні приймають пацієнтів з області, з районів. А це впливає на заповненість», – наголосив він.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, за минулу добу у Івано-Франківській області виявлено 165 нових випадки COVID-19, померла 1 людина, одужали – 90.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

Cтаном на 31 серпня в Україні виявили 121 215 хворих на COVID-19, померли 2 557 пацієнтів, 57 114 одужали.