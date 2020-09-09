Міськрада Чернівців хоче подати до суду на уряд за встановлення «червоної зони» в місті

Чернівецька міська рада планує подати до суду на Кабінет міністрів України з вимогою скасувати встановлення на території міста «червоної» карантинної зони, повідомляє пресслужба міськради.

За повідомленням, про це мітингувальниками, які зібралися під мерією 9 вересня з вимогою скасувати дистанційне навчання і відкрити школи й дитсадки, сказав секретар міськради Василь Продан.

«Для нас важливо захистити наших директорів і вчителів від тиску центральної влади та поліції. Вони дійсно бояться накладення штрафів – 17 тисяч чи 34 тисячі. Тому я думаю, що нам усім обов’язково їх треба підтримати», – додав він.

7 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що має намір відкрити школи і дитячі садки 14 вересня, попри те, що місто віднесене до «червоної зони» епідеміологічної небезпеки, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За його словами, заклади освіти відкриються на підставі ухваленого раніше рішення міської ради.

Чернівці й Івано-Франківськ потрапили до «червоної зони» через поширення COVID-19 за рішенням державної комісії з ТЕБ і НС від 27 серпня і залишилися там за рішенням від 3 вересня. Зонування встановлене на два тижні.

У «червоній зоні» діє низка обмежень, зокрема, не працюють школи і дитсадки.