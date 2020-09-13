Американський епідеміолог попереджає про необхідність дотримання заходів профілактики COVID-19 – відео
Один із провідних епідеміологів Сполучених Штатів Америки каже, що людям і далі треба дотримуватися заходів профілактики проти коронавірусу, бо інфекція продовжує поширюватися в усьому світі. Метью Фокс, професор кафедри епідеміології і глобального здоров’я Бостонського університету, обговорив нещодавній новий сплеск недуги з кореспондентом Балканської служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Валоною Телою.
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