Один із провідних епідеміологів Сполучених Штатів Америки каже, що людям і далі треба дотримуватися заходів профілактики проти коронавірусу, бо інфекція продовжує поширюватися в усьому світі. Метью Фокс, професор кафедри епідеміології і глобального здоров’я Бостонського університету, обговорив нещодавній новий сплеск недуги з кореспондентом Балканської служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Валоною Телою.