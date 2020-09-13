Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 вересня 2020, Київ 09:51
Відео

Американський епідеміолог попереджає про необхідність дотримання заходів профілактики COVID-19 – відео

Американський епідеміолог попереджає про необхідність дотримання заходів профілактики COVID-19 – відео
Embed
Американський епідеміолог попереджає про необхідність дотримання заходів профілактики COVID-19 – відео

No media source currently available

0:00 0:03:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Один із провідних епідеміологів Сполучених Штатів Америки каже, що людям і далі треба дотримуватися заходів профілактики проти коронавірусу, бо інфекція продовжує поширюватися в усьому світі. Метью Фокс, професор кафедри епідеміології і глобального здоров’я Бостонського університету, обговорив нещодавній новий сплеск недуги з кореспондентом Балканської служби Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Валоною Телою.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG