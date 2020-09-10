Понад 5000 жителів Києва подолали COVID-19 – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 10 вересня 5002 мешканці столиці подолали COVID-19. Всього, за його даними, за минулу добу одужали 92 людини.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 298 людей. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 254 киян. На сьогодні в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

Він вказав, що найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 59, а також у Дніпровському та Оболонському.

Станом на ранок 10 вересня в Україні виявили 145 612 випадків COVID-19. Викликані хворобою ускладнення забрали життя 3023 людей. Одужали 65 877 людей.