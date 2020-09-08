Стероїди дають надію на майбутнє лікування важких випадків захворювання на COVID-19. Захисні щити для обличчя із пластику погано справляються із запобіганням поширення вірусу. Американські чиновники заявляють, що розподіл вакцин може розпочатися вже в листопаді. Про це дивіться у тижневому відеоогляді за період від 1 до 7 вересня. (Автор: Марґот Бафф, відео: Reuters, AFP)