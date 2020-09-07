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07 вересня 2020, Київ 22:35
Новини | Коронавірус

У зірки збірної Франції з футболу тест на COVID-19 виявився позитивним

Кіліан Мбаппе цілує Кубок світу після перемоги збірної Франції на чемпіонаті світу, Москва, 15 липня 2018 року

Лідер збірної Франції з футболу Кілліан Мбаппе пропустить запланований на 8 вересня поєдинок Ліги націй УЄФА проти національної команди Хорватії. Причиною, як повідомляє агенція France-Presse, є позитивний результат тесту нападника на коронавірус.

Наприкінці серпня прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що в Парижі носіння масок знову стане обов’язковим усюди, крім особистих помешкань містян. Голова уряду висловив занепокоєння «незаперечною» тенденцією до розширення коронавірусної інфекції в країні.

Уряд зробить усе, що в його силах, щоб не видавати нових загальнообов’язкових рішень про перебування вдома, додав прем’єр-міністр, але ця можливість не може бути повністю виключена.

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