У зірки збірної Франції з футболу тест на COVID-19 виявився позитивним

Лідер збірної Франції з футболу Кілліан Мбаппе пропустить запланований на 8 вересня поєдинок Ліги націй УЄФА проти національної команди Хорватії. Причиною, як повідомляє агенція France-Presse, є позитивний результат тесту нападника на коронавірус.

Наприкінці серпня прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що в Парижі носіння масок знову стане обов’язковим усюди, крім особистих помешкань містян. Голова уряду висловив занепокоєння «незаперечною» тенденцією до розширення коронавірусної інфекції в країні.

Уряд зробить усе, що в його силах, щоб не видавати нових загальнообов’язкових рішень про перебування вдома, додав прем’єр-міністр, але ця можливість не може бути повністю виключена.