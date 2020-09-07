Олімпійські ігри в 2021 відбудуться «з COVID чи без нього» – МОК

Олімпійські ігри відбудуться в Токіо наступного року незалежно від ситуації з коронавірусною пандемією, заявив віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс. Про це він сказав в інтерв’ю AFP

«Це станеться з або без Covid (коронавірусна хвороба COVID-19 – ред.). ігри почнуть 23 липня наступного року», – заявив Коутс.

Він зазначив що темою змагань будуть «Ігри відновлення після спустошливого цунамі», нагадавши про катастрофічний землетрус та цунамі, які вразили Японію в 2011 році.

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«Багато в чому це будуть Ігри, які перемогли COVID, світло в кінці тунелю», – сказав представник МОК.

Японська влада вже дала зрозуміти, що не переноситиме Ігри вдруге далі 2021 року.

30 березня Міжнародний олімпійський комітет назвав нові дати проведення Ігор – з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

24 березня МОК повідомив про перенесення Олімпіади-2020 на рік через пандемію COVID-19.

Наразі, за даними університету Джонса Гопкінса, на коронавірусну хворобу захворіли понад 27 мільйонів людей по всьому світу, більше ніж 882 тисячі людей померли.