У Парижі маски знову стануть обов’язковими всюди поза домом – прем’єр-міністр Франції

У Парижі носіння масок знову стане обов’язковим усюди, крім особистих помешкань містян, заявив 27 серпня прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс, не уточнивши дату, коли ці вимоги наберуть чинності.

Голова уряду висловив занепокоєння «незаперечною» тенденцією до розширення коронавірусної інфекції в країні, інформує агенція France-Presse.

Жан Кастекс заявив, що на мапу з «червоними» зонами активної циркуляції вірусу додані ще 19 департаментів, загалом у числі небезпечних перебуває 21 із 94 департаментів Франції.

Уряд зробить все, що в його силах, щоб не видавати нових загальнообов’язкових рішень про перебування вдома, додав прем’єр-міністр, але ця можливість не може бути повністю виключена.

Офіційні дані, опубліковані 26 серпня, показали, що лише за добу підтверджено понад 5400 нових випадків, і число госпіталізацій та потреб у реанімації зростає. За даними, наведеними Кастексом, показник захворюваності становить 39 на 100 000 населення, це в чотири рази більше рівня, зафіксованого місяць тому.