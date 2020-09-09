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09 вересня 2020, Київ 14:15
Новини | Суспільство

У 8 областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищує 50% – МОЗ

Загальна звантаженість ліжок з пацієнтами і особами з підозрою на COVID-19 по Україні складає 45,5%

Завантаженість ліжок для пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на коронавірусну хворобу перевищила поріг у 50% у восьми регіонах і Києві, повідомляє Міністерство хорони здоров’я.

За даними відомства, завантаженість у Києві складає 51,3%, у Вінницькій області (57,8%), Івано-Франківській (58,6%), Одеській (66,1%), Рівненській (52,4%), Тернопільській (54,6%), Хмельницькій (51,5%), Чернігівській (63,1%) і Чернівецькій (71,9%) областях.

Кількість нових випадків на 100 тисяч населення за 14 днів, кажуть у МОЗ, перевищує встановлений показник у 40 осіб у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 86,5 на 100 тисяч населення, а завантаженість ліжок з пацієнтами і особами з підозрою на COVID-19 – 45,5%.

Станом на 9 вересня кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні зросла до 143 030. Померли 2 979, одужали – 64 703 людини.

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