Степанов: в Україні відсоток летальності від COVID-19 один з найнижчих в Європі

В Україні відсоток летальності від COVID-19 один з найнижчих в Європі, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо подивитись в цілому по Україні на відсоток летальності від коронавірусної хвороби, то нам є чим пишатися. У нас один із найнижчих відсотків в Європі – 2,1%», – сказав Степанов.

За його словами, порівняно з початком квітня показник летальності знизився на третину.

«На початку квітня він був 3%, а зараз – 2,1%. Тобто знизився майже на 30%», – додав міністр.

Станом на 9 вересня кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні зросла до 143 030. Померли 2 979, одужали – 64 703 людини.