У Фонді боротьби з COVID-19 бракує коштів для трьох бюджетних програм – Рахункова палата

У Фонді боротьби з COVID-19 недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Про це 9 вересня інформує пресслужба відомства.

«Ще у липні уряд розподілив усі 66 мільярдів гривень фонду. Станом на 7 вересня 19,5 мільярда гривень – використані», – сказав голова Рахункової палати.

Пацкан додав, що з цих коштів 8,9 мільярда гривень становлять виплати по безробіттю та частковому безробіттю, на дітей ФОП (фізичних осіб-підприємців) і страхові виплати та матеріальна допомога медикам; 7,6 мільярда гривень – на дороги; 2,7 мільярда гривень – доплати до зарплати МВС, МОЗ, виконавчій службі та інші; 262 мільйона гривень – закупівля обладнання, засобів індивідуального захисту.

Голова Рахункової палати підкреслив, що за шістьма бюджетними програмами видатки на 14 мільярдів гривень не здійснювалися. Наприклад, 6 мільярдів гривень – за програмою «МОЗ, доплати до зарплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я» або 5,3 мільярда гривень – «МОЗ, закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах».

Пацкан також указав на ризики, що виникають при розподілі коштів. «Це насамперед неякісне планування. Лише один приклад – на доплати працівникам Нацполіції залишилося 6,5 мільйона гривень при щомісячній потребі до кінця карантину 374 мільйони гривень», – наголосив Пацкан.

Крім того, зазначив голова Рахункової палати, посилюються ризики неефективного використання коштів.

«Уряд спростив процедуру закупівель в рамках протиепідемічних заходів. З одного боку – це виправдано. З іншого – неконкурентні закупівлі не можуть гарантувати якісних поставок. Один приклад – закупівля респіраторів. Чомусь одні купують за 18 гривень штука, інші – за 160 гривень – причому рівень захисту однаковий. Така сама ситуація з масками, захисними костюмами тощо», – наголосив Пацкан.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський назвав неправдивою інформацію про відсутність грошей у Фонді боротьби з COVID-19.

«З ковідним фондом усе в порядку... там майже всі кошти є. Майже всі, я не пам'ятаю, скільки. Це питання прем’єр-міністра. Це неправда, ця історія є великим фейком, який підігрівають різні люди, журналісти», – заявив Зеленський 2 вересня в Харківській області.

Перед початком нового навчального року колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад повідомила, що вся система освіти не отримала жодної копійки із Фонду боротьби з COVID-19, хоча навесні витрати на освіту заради фінансування цього фонду були скорочені на 5 мільярдів гривень.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому частина грошей з Фонду боротьби з COVID-19 пішла на «Велике будівництво», так: «Це рішення Верховної Ради».

18 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №3509, який передбачав, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом уряд створив окремий фонд розміром у майже 65 мільярдів гривень. Фонд боротьби з COVID-19 наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери. Найбільше «порізали» фінансування освітніх, культурних та спортивних проєктів. Частину фінансування також забрали з фонду регіонального розвитку, фонду енергоефективності, Верховного та Конституційного судів тощо.

На початку червня стало відомо, що з «ковідного» фонду витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто менш як половину. Решту – а це 35 мільярдів – уряд спрямував на «Велике будівництво» доріг та інших об’єктів інфраструктури.