Зеленський розповів, що у Фонді боротьби з COVID-19 гроші є «майже всі, я не пам'ятаю, скільки»

Президент України Володимир Зеленський назвав неправдивою інформацію про відсутність грошей у Фонді боротьби з COVID-19.

«З ковідним фондом усе в порядку... там майже всі кошти є. Майже всі, я не пам'ятаю, скільки. Це питання прем’єр-міністра. Це неправда, ця історія є великим фейком, який підігрівають різні люди, журналісти», – заявив Зеленський під час спілкування з журналістами в Харківській області, де глава держави оглянув з гелікоптера перебіг реконструкції доріг державного та місцевого значення в регіоні, яка здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Перед початком нового навчального року колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад повідомила, що вся система освіти не отримала жодної копійки із Фонду боротьби з COVID-19, хоча навесні витрати на освіту заради фінансування цього фонду були скорочені на 5 мільярдів гривень.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому частина грошей з Фонду боротьби з COVID-19 пішла на «Велике будівництво», так: «Це рішення Верховної Ради».

18 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №3509, який передбачав, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом уряд створив окремий фонд розміром у майже 65 мільярдів гривень. Фонд боротьби з COVID-19 наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери. Найбільше «порізали» фінансування освітніх, культурних та спортивних проєктів. Частину фінансування також забрали з фонду регіонального розвитку, фонду енергоефективності, Верховного та Конституційного судів тощо.

На початку червня стало відомо, що з «ковідного» фонду витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто менш як половину. Решту – а це 35 мільярдів – уряд спрямував на «Велике будівництво» доріг та інших об’єктів інфраструктури.