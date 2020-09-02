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02 вересня 2020, Київ 09:54
Новини | Міжнародні

У США через COVID-19 оголосили мораторій на виселення людей із орендованого житла

Акція з вимогою прощення орендної плати через втрату роботи внаслідок COVID-19, ЛОс-Анджелес, Каліфорнія, квітень 2020 року

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення, яке до кінця 2020 року запроваджує мораторій на виселення людей із орендованого житла. Таке рішення спричинене тим, що мільйони американців залишилися без роботи через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, відтак ризикують опинитися і без даху над головою.

Американські центри з контролю та профілактики захворювань 1 вересня видали тимчасове розпорядження відповідно до повноважень, які дозволяють вживати заходів, необхідних для запобігання розповсюдженню інфекційної хвороби.

Рішення поширюється на окремих орендарів, які заробляють не більш як 99 тисяч доларів США на рік.

Раніше міністр фінансів Стівен Мнучин заявив на слуханнях у Палаті представників, що метою рішення є убезпечити людей «від викидання з орендованих будинків» у результаті пандемії.

У недавньому звіті аналітичного центру Інституту Аспена йшлося, що до 20 мільйонів орендарів проживають у домогосподарствах, які постраждали від втрати роботи через COVID-19, і мільйони людей стикаються із загрозою виселення.

Загалом у США понад 184 тисячі людей померли від ускладнень COVID-19, понад 6 мільйонів були інфіковані коронавірусом. У багатьох штатах нині фіксується спад числа нових інфекцій, госпіталізацій та смертей – це сталося після того, як у липні в США досягли піку в майже 70 тисяч нових випадків щодня.

У всьому світі понад 25,6 мільйона людей мають підтверджене зараження COVID-19, щонайменше 855 тисяч померли.

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