Війна на Донбасі: ватажок «ДНР» пообіцяв, що в понеділок порушить режим припинення вогню

Денис Пушилін, нинішній ватажок підтримуваного і скеровуваного Росією незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, пообіцяв, що в понеділок, 7 серпня, порушить нині чинний режим припинення вогню.

За його заявою, він віддав наказ своїм бойовикам відкрити того дня о 8-й ранку вогонь по території неподалік селища Шуми, що підконтрольне урядові України і лежить майже на лінії контакту між Торецьком і нині окупованою Горлівкою. За твердженням Пушиліна, в тій місцевості нібито є «незаконно зведені інженерні споруди» української сторони, які, мовляв, збудували на порушення умов чинного припинення вогню.

При цьому, як цитують Пушиліна пов’язані з бойовиками сайти, він закликав українські війська «забезпечити відсутність особового складу у вказаному районі» і заявив, що хоче не людських жертв і не зриву перемир’я, а, мовляв, «тільки дотримання досягнених домовленостей».

Раніше Пушилін уже висував українській стороні «ультиматум» із вимогою прибрати ті інженерні споруди в термін до вечора 3 вересня, але коли на той час нічого не змінилося, цей ультиматум лишився невиконаним.

Тим часом ці заяви різко розкритикував один із колишніх ватажків бойовиків Ігор Безлер, що був відомий на прізвисько «Бєс». Цей громадянин Росії, який тривалий час легально жив у Горлівці (за деякими повідомленнями, він міг мати й українське громадянство), за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, відомої як ГРУ. У лютому 2014 року він брав участь у силових акціях проросійських сил під час окупації Росією українського Криму, а з квітня до кінця жовтня 2014 року командував одним із загонів бойовиків, який контролював Горлівку і ще кілька міст Донбасу. Нинішнє місце його перебування невідоме, але в російських соцмережах він, як то було й 2014 року, критикує дії ватажків угруповання «ДНР».

За словами Безлера, ті українські позиції неподалік Горлівки, координати яких навів Пушилін, були створені ще 2019 року. Він застеріг нинішнього ватажка «ДНР», що в разі порушення ним перемир’я Збройні сили України будуть мати повне право «зрівняти… з чорноземом із хробаками все, що спробує хоч плюнути в той бік».

Українська сторона на заяви Пушиліна не реагувала.

Про чергове припинення вогню, що, як і всі понад півтора десятка попередніх досі, було заявлене як «повне і всеосяжне», було домовлено 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, його умови набули чинності з півночі на 27 липня.

Серед його умов – заборона на наступальні, розвідувальні і диверсійні операції, а також на використання сторонами безпілотників і будь-яких авіаційних пристроїв; заборона на застосування вогню, включаючи снайперський; дієве застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ; створення і залучення координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК; вогонь у відповідь у разі наступальних операцій (а під «наступальними операціями» також маються на увазі будь-які спроби змінити позиції військ, наявні на дату домовленості, включно з будь-яким додатковим інженерним обладнанням позицій і/або будь-яким просуванням уперед або/і іншим переміщенням озброєних осіб у бік противника, зокрема з метою розвідувальних і диверсійних операцій) допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий «за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати згаданий координаційний механізм». При цьому наголошується, що ці заходи «не можуть бути повністю чи частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними».

В офісі президента України звертали увагу, що цей режим дотримання повного і всеосяжного припинення вогню буде діяти в разі, якщо він буде дотриманий «іншою стороною» російської гібридної агресії на сході України.

А сам президент Володимир Зеленський після повідомлень про нові вимоги заявляв, що «коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо, і дуже потужно», – але не уточнив, чи буде так і далі після запровадження нового режиму.

Офіційно за весь час чинності нового перемир’я українські війська жодного разу не відповіли на обстріли противника, які відбуваються практично щодня, але в повідомленнях їх називають не порушеннями перемир’я, а «провокаціями».

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.