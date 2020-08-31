У владі розкритикували заяви Фокіна щодо амністії бойовикам і «особливого статусу» всього Донбасу

Представники влади України розкритикували заяви заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Вітольда Фокіна, який пропонував загальну амністію бойовикам і «особливий статус» для всього Донбасу, а не тільки для його окупованої частини.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вважає такі висловлювання провокативними і спекулятивними, повідомила пресслужба МВС.

«Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам’ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат», – заявив, як мовиться в повідомленні, Аваков.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, зі свого боку, з приводу тих висловлювань заявив: «Повна амністія»: є воєнний злочин, який у жодній державі світу не підлягає амністії. Це реалії, з якими стикався світ уже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом».

Він також прокоментував ситуацію навколо поданого раніше до Верховної Ради листа голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, в якому йшлося про виконання вимоги Росії внести зміни до постанови про місцеві вибори в Україні, яка не передбачає нині проведення таких виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму.

«Станом на сьогодні жодних нормативних пропозицій від суб’єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я маю на увазі постанову про скасування постанови. Якщо говорити про вибори згідно з українським законодавством, то оголошення виборів на території України Верховна Рада повинна зробити не пізніше ніж за 90 днів до їхнього початку. Станом на сьогодні цей процес уже почався, і я не знаю, як можна просувати будь-які зміни до цієї постанови, тому що це може привести до того, що будуть поставлені під загрозу [місцеві вибори] на всій решті території нашої держави», – сказав Разумков.

Вітольд Фокін, колишній прем’єр-міністр України, нині заступник голови делегації України в ТКГ, в інтерв’ю проросійському виданню «Страна.уа» 29 серпня заявив, зокрема: «Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

А Леонід Кравчук, колишній президент України, нині голова делегації України в ТКГ, ще після засідання ТКГ 19 серпня подав до Верховної Ради звернення щодо проведення місцевих виборів уже цієї осені і на окупованих територіях на Донбасі. Тоді стало відомо, що Росія поставила за умову продовження переговорів у ТКГ перегляд постанови Верховної Ради від 15 серпня про призначення на 25 жовтня місцевих виборів в Україні, яка не передбачає нині проведення таких виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Кремль домагається проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, які мали б визнати Україна і світова спільнота, разом із місцевими виборами в решті України, крім Криму, вже цієї осені без виконання Росією безпекових вимог для проведення таких виборів, щоб легітимізувати створені там нею маріонеткові утворення. Київ дотепер відкидає таку можливість і вимагає спершу виконання таких вимог, як виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку, відновлення контролю за кордоном із Росією тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.

В Україні ще з кінця 2014 року діє закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», чинність якого Україна продовжувала вже кілька разів. У Києві й на Заході вважають, що це повністю відповідає виконанню пункту мінських домовленостей, де йдеться про «особливий статус». Москва й підтримувані і скеровувані нею незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР» дотримуються протилежної думки й домагаються чогось на кшталт повної автономії, іноді для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки для окупованої частини їх, із правом блокувати будь-які неприйнятні для Кремля кроки Києва.

Крім того, за ухваленим 2014 року законом «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей», який не набув чинності, непритягнення до кримінальної відповідальності, яке часто помилково називають «амністією», може стосуватися тільки тих учасників подій на сході України, хто не скоїв тяжких злочинів. При цьому правозахисники звертали увагу, що цей закон може бути надто м’яким, і закликали зменшити перелік статей Кримінального кодексу, дії за якими мають потрапити під таку «амністію».