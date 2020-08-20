Російські делегати заявляють про «делегацію ОРДЛО» в ТКГ – Гармаш

Росія в Тристоронній контактній групі «продавлює політичну суб’єктивізацію» незаконних збройних угруповань, заявив журналіст, делегат ОРДЛО в ТКГ Сергій Гармаш.

Про це він повідомив за підсумками засідання ТКГ.

«Всі її (Росії – ред.) дії, в тому числі й перемир’я, спрямовані тільки на це – узаконити в тілі України ракову пухлину «русского мира». Вчора на ТКГ це було особливо помітно. Вони вже відкрито говорять про «делегацію ОРДЛО», хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і, відповідно, не можуть мати в ній ніякої делегації. У ТКГ є лише запрошені російською делегацією (Москва посоромилася навіть зробити їх членами делегації РФ)», – написав Гармаш.

Як стверджує журналіст, представники Кремля заявляють про готовність «прийняти будь-яке консенсусне рішення між делегаціями ОРДО-ОРЛО та Україною». Водночас представники ОБСЄ, за його словами, на це не реагують.

«Мінськ поставили з ніг на голову. Ми наступаємо не тільки на самоповагу, але й на просту логіку», – коментує ситуацію він.

Читайте також: Гармаш розповів про обіцянки Кравчука на засіданні ТКГ

Гармаш підкреслює, що викладене – його особиста позиція не лише як громадянина України, а й як жителя Донбасу, якому довелося виїхати через російську агресію. Він звинуватив Росію в ігноруванні змісту Мінських угод, маніпуляціях та тиску.

«Або ми будемо конструктивно розмовляти і переконувати одне одного логікою та аргументами, шукати компроміси, не виходячи за текст «Мінська», і чуючи одне одного, або я, як представник вимушено переміщених осіб, робитиму все, щоб показати українському суспільству і передусім ВПО, як Росія до них ставиться і збирається поводитися з ними після реалізації Мінська», – стверджує журналіст.

Він також звернувся що ОБСЄ і західних партнерів, вимагаючи «не заплющувати очі на те, що Мінський процес перетворили на фарс».

Читайте також: Перемир’я на Донбасі: що Кремль вимагатиме натомість?

«Якщо ТКГ – це Росія, Україна і ОБСЄ, то діалог повинен відбуватися між членами ТКГ, а не аватарами РФ з Донецька та Луганська, які нічого не вирішують, а тому і не відповідають за свої дії. Після цього посту мене можуть звинуватити в зриві стратегічних планів, може, навіть назвуть його перешкодою для чергового обміну. Але звільнити 10-100 людей і віддати в рабство 40 мільйонів – це не той результат, який виправдовує угоду з дияволом», – вважає Гармаш.

Він водночас додав, що не планує добровільно виходити з переговорів.

ТКГ – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України. Засідання групи відбувалися в Мінську, але останнім часом через карантинні заходи проходили у форматі відеоконференцій.