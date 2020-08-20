На мурі Золотоверхого Михайлівського собору в Києві, що належить ПЦУ, оновили Стіну пам'яті загиблих у війні на Донбасі. 20 серпня її освятив глава Православної церкви України митрополит Єпіфаній. Тепер на меморіалі є світлини усіх військовослужбовців, які загинули через збройну агресію Росії, каже полковник ЗСУ Петро Потєхін. На відкриття оновленої Стіни пам'яті прийшли родичі загиблих та учасники бойових дій, а також представники різних конфесій України.