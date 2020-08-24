Разумков розповів про долю звернення Кравчука щодо виборів на окупованих територіях

Голова Верховної Ради України Олександр Разумков в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода розповів про долю звернення до парламенту голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу.

Як сказав він у прямому ефірі трансляції Радіо Свобода зі офіційних святкових урочистостей із нагоди Дня Незалежності і з маршу захисників України, згаданий лист Кравчука надійшов до Верховної Ради в п’ятницю, 21 серпня, і перший заступник голови парламенту спрямував його на розгляд профільного комітету, який буде вивчати це питання.

«Станом на сьогодні я не чув інших позицій від залучених до цього процесу і від представників офісу президента, представників у Тристоронній контактній групі, хотілося б зрозуміти і їхню позицію, – сьогодні ми бачимо, що в нас і на прилеглих територіях до лінії зіткнення ми не завжди можемо провести вибори, ви це бачите, – тому що найголовніше, що є в кожній державі, – це життя і здоров’я людей, і ніякі вибори цього не варті», – сказав Разумков.

Але, за його словами, це не зірве місцевих виборів загалом, бо, «згідно з Конституцією, вибори повинні відбутися».

На 25 серпня, на 11-у годину, «у зв’язку з пропозицією президента України» скликана позачергова сесія Верховної Ради, але серед шести перелічених пунктів її порядку денного розгляд листа Кравчука не вказаний.

Разумков не уточнив, який комітет профільний у розгляді цього листа. 25 серпня на 10.20 призначене засідання комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, але порядок денний засідання на цей час не оприлюднювали. Як мовиться на сайті Верховної Ради, передбачено онлайн-трансляцію цього заходу.

Після засідання ТКГ 19 серпня стало відомо, що Росія поставила за умову продовження переговорів перегляд постанови Верховної Ради від 15 серпня про призначення на 25 жовтня місцевих виборів в Україні, яка не передбачає нині проведення таких виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму. Офіс президента України повідомив про те засідання, що «Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015)».

26 липня президент Росії Володимир Путін у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським, за повідомленням Кремля, назвав ту постанову «такою, що суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання». Відтак делегація Росії в ТКГ заблокувала подальші переговори, вимагаючи зміни цієї постанови.

Кремль домагається проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, які мали б визнати Україна і світова спільнота, разом із місцевими виборами в решті України, крім Криму, вже цієї осені без виконання Росією безпекових вимог для проведення таких виборів, щоб легітимізувати створені там нею маріонеткові утворення. Київ дотепер відкидає таку можливість і вимагає спершу виконання таких вимог, як виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку, відновлення контролю за кордоном із Росією тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.