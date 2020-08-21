Мінські угоди застаріли – представник уряду в Верховній Раді

Мінські угоди щодо врегулювання на окупованих частинах українського Донбасу застаріли, і західні партнери України в «нормандському форматі» підтримують внесення змін до них, заявив народний депутат від владної нині партії «Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

«На моє особисте переконання, мінські угоди в тому вигляді, як вони існують зараз, уже є і морально, і юридично, і в будь-якому іншому плані застарілими. І Україна зараз займає проактивну позицію, і, слава Богу, є розуміння і підтримка з боку Франції і Німеччини стосовно необхідності оновлення і осучаснення мінських угод, зокрема усунення такої небезпечної прогалини, що «спочатку вибори, потім контроль над кордоном», – сказав він у виступі на телебаченні, запис якого оприлюднив у себе в фейсбуці, з приводу єдиного пункту всіх мінських домовленостей, який на вимогу Росії визначає неприйнятну для України послідовність виконання передбачених ними заходів. Згаданий пункт, зокрема, передбачає «відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання».

Василь Мокан також прокоментував заяву делегата від окупованої частини Донеччини в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованих частинах українського Донбасу, українського журналіста Сергія Гармаша з приводу все повторюваних вимог Росії вивести її з числа учасників переговорів, перетворивши на спостерігача, а учасниками зробити представників підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними.

«Я читав заяву і коментар Сергія Гармаша і абсолютно з багатьма речами там погоджуюся, і його таку різку реакцію пов’язую з тим, що Росія дійсно дуже нахабно себе поводила як дійсно «сторонній спостерігач у процесі», а не безпосередньо країна-агресор і учасник переговорів, і, дійсно, робляться великі зусилля, щоб суб’єктивізувати ОРДЛО і надати їм офіційного статусу. Зрозуміло, що цього, знову ж таки, не допустять. І вже заїжджена фраза «червона лінія» є в тому плані, що ОРДЛО і будь-які їхні представники – це маріонеткові режими, контрольовані з боку Кремля, і вони не є і не можуть юридично бути прямо стороною переговорів», – наголосив Мокан.

Раніше 21 серпня Гармаш заявив у фейсбуці, що Росія в Тристоронній контактній групі «твердо і по-хамськи продавлює політичну суб’єктивізацію» збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР». «Вони вже відкрито говорять про «делегацію ОРДЛО», хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і, відповідно, не можуть мати в ній ніякої делегації. У ТКГ є лише запрошені російською делегацією (Москва посоромилася навіть зробити їх членами делегації Росії)», – написав Гармаш.

«Справа в методах і формах, які Росія використовує, намагаючись змусити нас прийняти її спотворене трактування цього тексту (мінських домовленостей – ред.). Справа в її тактиці так званого «діалогу». «Діалогу», коли тебе не чують, «діалогу» не з тими, хто реально ухвалює рішення», – додав він і закликав ОБСЄ і західних партнерів України «не заплющувати очей на те, що «мінський процес» перетворений на фарс». «Якщо ТКГ – це Росія, Україна і ОБСЄ, то діалог має вестися між членами ТКГ, а не аватарами Росії з Донецька і Луганська, які нічого не вирішують, а тому й не відповідають за свої дії», – наголосив Гармаш.

19 серпня, коли ТКГ провела через відеоконференцію останню наразі зустріч, Сергій Гармаш повідомляв про нові вимоги Росії і про те, як, за його словами, поставився до них нинішній голова української делегації, перший президент України Леонід Кравчук.

Після закінчення тієї зустрічі, вже по півночі на 20 серпня, в Офісі президента України про її результати повідомили, зокрема, так: «З метою інтенсифікації Мінського переговорного процесу, займаючи проактивну позицію, українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації «формули Штайнмаєра». Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015)».