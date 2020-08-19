Гармаш розповів про обіцянки Кучми на засіданні ТКГ

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Верховну Раду переглянути постанову, яку Кремль вважав порушенням Мінських угод. Про це повідомив журналіст, представник ОРДЛО в групі Сергій Гармаш.

Таким чином він підбив підсумки доповіді на зустрічі ТКГ по роботі політичної підгрупи. За словами Гармаша, він очікував доповіді «з тривогою».

«Сьогодні дебютував Леонід Макарович (Кравчук – ред.) і після того, що він наговорив у різних своїх інтерв’ю, я чекав недоброго. Але Кравчук приємно здивував. Відділю поки що його погляди й висловлювання, що звучали раніше, від конкретно сьогоднішніх дій на ТКГ», – пише журналіст.

За словами Гармаша, зустріч зайшла в глухий кут, тому що «та сторона» вимагала скасувати одну з постанов Верховної Ради які, на її думку, порушують Мінські угоди.

«Чесно кажучи, я б зірвався і пояснив їм юридичною мовою, чим постанова відрізняється від закону. А Макарович пройшов «між краплинами». Він пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути цю постанову, якщо переговори будуть розблоковані і він зможе поінформувати депутатів про плідну роботу делегації. Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників Н-4 («нормандської четвірки» – ред.), на яку так не хочеться їхати Козаку після його відомого листа, де він заявив, що більше не буде брати «в цьому» участь. Принаймні Захід це зрозуміє однозначно не на користь РФ», – вважає він.

За словами Гармаша, робота Тристоронньої контактної групи наразі триває.

Журналіст не уточнив, про яку конкретно постанову йдеться.

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В липні президент Росії Володимир Путін назвав ухвалену 15 липня постанову Верховної Ради України про проведення місцевих виборів у 2020 році «такою, що суперечить Мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання».

Раніше цього місяця Верховна Рада України ухвалила постанову, якою призначила місцеві вибори. Згідно з ухваленим документом, чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів відбудуться 25 жовтня 2020 року.

При цьому пропонується не призначати і не проводити вибори депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, а також вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, міст, сіл і селищ Донецької та Луганської областей.