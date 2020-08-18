Зеленський призначив Фокіна першим заступником голови української делегації в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього прем’єр-міністра (1990-1992 роки) Вітольда Фокіна першим заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє пресслужба президента.

Указ про введення Фокіна до складу делегації Зеленський підписав 18 серпня, йдеться в повідомленні.

На початку серпня президент Зеленський підтвердив участь Фокіна в ТКГ.

Перед цим у коментарі Радіо Свобода Фокін заявив, що його конкретна посада в українській делегації ще не визначена.

«Ця робота має аматорський присмак, бо ще не визначено мою роль у групі, я ще не знаю, в якій іпостасі маю там виступати. Бо те, що на язиці в інших людей, що координатор, розмови і таке інше – це мене не задовольняє, я не хлопчик, щоб займатися, чим хто скаже... Я чекатиму зустрічі перед тим, як почну працювати офіційно. А якщо відверто, то я вже, звичайно, веду розмови з тими людьми, на яких можна спертися, яких я поважаю», – сказав він.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми. Згодом стало відомо, що до делегації також погодився долучитися прем’єр-міністр України в 1990-1992 роках Вітольд Фокін.

ТКГ – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України. Засідання групи відбувалися в Мінську, але останнім часом через карантинні заходи проходили у форматі відеоконференцій.