Кравчук хоче ввести в ТКГ людину, «яка добре знає Донбас»

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що хоче ввести в переговорний процес щодо збройного конфлікту на сході України людину або людей, які «добре знають Донбас».

«Ми хочемо ввести туди людей або людину, яка добре знає Донбас, яка жила, працювала на Донбасі. Нам головне – почути тих людей, які живуть на Донбасі. Ми заявляємо скрізь, що це українці, що це наша територія. Вона українська. Але для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання тих «керівників», які сьогодні є на тій частині Донецької і Луганської областей, а головне – людей, які там живуть», – сказав Кравчук в інтерв’ю Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Він заявив, що мова йде про насамперед про громадянське суспільство.

«Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участі у війні, безпосередньо з гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив у полон. Це люди, які працюють у вищих навчальних закладах, в школах, в громадських організаціях – я готовий їх слухати», – зазначив перший президент України.

Політик переконаний: для того, щоб переконати Москву, треба не тільки бажання Києва.

«Їх важко переконувати. А коли це бажання буде людей, які там живуть, і тих, які знаходяться за межами (непідконтрольних територій – ред.), наголошую, що це мільйон сімсот тисяч осіб, тоді Москва почує краще і також буде йти назустріч людям. Я в це вірю», – сказав Кравчук.

У відповідь на питання, чи не здається йому, що такий діалог навмисно просувається самою Росією для того, щоб створити видимість внутрішнього конфлікту, і що такими контактами Київ може підіграти російській пропаганді, голова делегації в ТКГ сказав: «Це є, ніхто від цього не гарантований. Але для того ми маємо діяти розумно, виважено, досвідчено, щоб не дати втягнути себе в процеси, які могли б призвести до тих наслідків, про які ви говорите».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Через кілька днів голова української делегації в ТКГ Леонід Кучма пішов у відставку. Його замінив на цій посаді Леонід Кравчук.