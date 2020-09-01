Фокіна хочуть викликати в Раду для пояснень про «загальну амністію» та «особливий статус всього Донбасу»

У Верховній Раді хочуть викликати Вітольда Фокіна (експрем’єра, а нині заступника голови делегації України в ТКГ) для пояснень через його заяви в інтерв’ю проросійському виданню «Страна.ua» про те, що «треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу». Про це у коментарі Радіо Свобода заявив член фракції «Слуга народу» та заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

«У нас є в планах запросити Фокіна на комітет, щоб він пояснив свою позицію і щоб він розділив позицію особисту (вихідця з Донбасу Фокіна) і позицію члена ТКГ, яка вона є», – розповів Качура та додав, що як заступник голови комітету вже підготував про це відповідне депутатське звернення і очікує, що така зустріч з Фокіним може відбутися вже цього тижня на позачерговому засіданні комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

При цьому, за словами Качури, як і у випадку зустрічі комітету з головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком, на зустріч з Фокіним, зокрема, будуть запрошені представники парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, а також представники парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вітольд Фокін, колишній прем’єр-міністр України, нині заступник голови делегації України в ТКГ, в інтерв’ю проросійському виданню «Страна.уа» 29 серпня заявив, зокрема: «Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Леонід Кравчук, колишній президент України, нині голова делегації України в ТКГ, ще після засідання ТКГ 19 серпня подав до Верховної Ради звернення щодо проведення місцевих виборів уже цієї осені і на окупованих територіях на Донбасі. Тоді стало відомо, що Росія поставила за умову продовження переговорів у ТКГ перегляд постанови Верховної Ради від 15 серпня про призначення на 25 жовтня місцевих виборів в Україні, яка не передбачає нині проведення таких виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Кремль домагається проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, які мали б визнати Україна і світова спільнота, разом із місцевими виборами в решті України, крім Криму, вже цієї осені без виконання Росією безпекових вимог для проведення таких виборів, щоб легітимізувати створені там нею маріонеткові утворення. Київ дотепер відкидає таку можливість і вимагає спершу виконання таких вимог, як виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку, відновлення контролю за кордоном із Росією тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.

В Україні ще з кінця 2014 року діє закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», чинність якого Україна продовжувала вже кілька разів. У Києві й на Заході вважають, що це повністю відповідає виконанню пункту мінських домовленостей, де йдеться про «особливий статус». Москва й підтримувані і скеровувані нею незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР» дотримуються протилежної думки й домагаються чогось на кшталт повної автономії, іноді для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки для окупованої частини їх, із правом блокувати будь-які неприйнятні для Кремля кроки Києва.

Крім того, за ухваленим 2014 року законом «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей», який не набув чинності, непритягнення до кримінальної відповідальності, яке часто помилково називають «амністією», може стосуватися тільки тих учасників подій на сході України, хто не скоїв тяжких злочинів. При цьому правозахисники звертали увагу, що цей закон може бути надто м’яким, і закликали зменшити перелік статей Кримінального кодексу, дії за якими мають потрапити під таку «амністію».