Кулеба: резонансні слова Фокіна про Донбас відповідають винятково поглядам самого Фокіна

Слова заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про Донбас «відповідають винятково поглядам самого Фокіна», заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твітері.

«Резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна. Я їх не поділяю», – написав Кулеба.

Він додав, що партнери України не зверталися з проханням пояснити позицію Києві щодо Донбасу після інтерв’ю Фокіна.

Міністр зазначив, що МЗС готує проєкти технічного завдання на кожен раунд консультацій ТКГ і робочих підгруп – для глави делегації і чотирьох представників підгруп.

Ввечері 29 серпня було оприлюднене інтерв’ю Фокіна проросійському виданню «Страна.ua». Він заявив, що «треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Фокін став першим заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 18 серпня.