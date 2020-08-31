У Зеленського відмежувалися від суперечливих заяв Фокіна

В офісі президента України висловили незгоду із деякими заявами заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, який закликав надати особливий статус не тільки окупованим територіям Луганської і Донецької областей, а й усьому Донбасу.

В канцелярії глави держави розповсюдили повідомлення, яке називає цю ідею Фокіна його особистою думкою, що не відображає офіційної позиції України. Про це, зокрема, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації не передбачають особливого статусу для всього Донбасу і йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

В Офісі президента Зеленського також наголосили, що Україна не погоджується на тотальну амністію для всіх учасників незаконних збройних формувань і наполягатиме на притягненні до відповідальності осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму, здійснювали інші тяжкі злочини.

Водночас, за словами пана Єрмака, більшість інших позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають положення перших і других Мінських домовленостей.

«Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України», – цитує слова Андрія Єрмака сайт президента України.

Незгоду із заявою Фокіна висловив і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Вітольд Фокін, колишній прем’єр-міністр України, нині заступник голови делегації України в ТКГ, в інтерв’ю проросійському виданню «Страна.уа» 29 серпня заявив, зокрема: «Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Заява екс-прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна викликала бурхливу реакцію в українському політикумі. Опозиційні парламентські партії висловлювали обурення ідеєю представника України в ТКГ і вимагали від президента Володимира Зеленського дати оцінку ідеєю Фокіна надати особливий статус усьому Донбасу.