Кравчук кермує переговорами, «вагнерівців» могла заманити СБУ, а світ хоче дивитись про війну в Україні: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

Офіс президента звинуватили у зриві операції українських спецслужб. Ті нібито спланували виведення на територію України і затримання 28-ми найманців Росії, які воювали на Донбасі, але після наради у президента операція була скасована, а інформація про неї витікла назовні: «вагнеровці» були заарештовані Білоруссю й передані Кремлю. Таку версію озвучили кілька журналістів (Юрій Бутусов, «Українська правда», а в кінці тижня й ZN, джерела якого твердять, що спецопація розроблялась спільно зі США), з'явилося й аудіо ймовірного процесу вербування бойовиків офіцером СБУ. В Офісі президента та трьох силових відомствах України – СБУ, ГУР та Службі зовнішньої розвідки –це категорично заперечили і назвали російським фейком. Ми аналізували доводи сторін в ефірі:

У Слов'янську мітингували проти участі у місцевих виборах колишнього міського голови Нелі Штепи. Її звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України і створенні терористичної організації. Але суди у справі Штепи йдуть ще з осені 2014 року, і вина Штепи – не доведена.

Але ця справа – не єдина: тож чи багато звинувачуваних у сепаратизмі політиків підуть на вибори 25 жовтня?



Перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін став першим заступником голови української делегації в тристоронній контактній групі. А Леонід Кравчук провів перший раунд переговорів з Росією як глава цієї делегації. Є результати – узгодження точок розведення і «прогрес» (таке слово використовує Офіс президента) у підготовці обміну полоненими. А є – обіцянка Кремлю переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні. Що це: поступки України або вдала дипломатична гра з Росією? Розбираємо, що відбувається в ТКГ:

Добровольці з Білорусі, які брали участь у війні на Донбасі, розповіли, що думають про протести на Батьківщині. Повернутися в рідні краї вони поки не можуть. Один з наших героїв це спробував – і дивом уникнув в'язниці.

Фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича потрапив до довгого списку Премії Європейської кіноакадемії – «Європейського Оскара». А дебютна драма Наталки Ворожбит «Погані дороги» стала учасником програми «Тиждень критики» 77-го Венеційського кінофестивалю. Фільм розповідає про жителів провінційного местечка біля передостаннього блокпосту до окупованої частини Донбасу та їхні стосунки із військовими. А 2018-го у Каннах в програмі «Особливий погляд» приз за найкращу режисуру забрав киянин Сергій Лозниця із фільмом «Донбас». Чому європейські кінофестивалі класу «А»​ цікавить тема війни в Україні?

А ще, кіно з донецьким корінням буде набагато ближче до вас, ніж ці фестивалі, – на київському МКФ «Молодість», який починається вже в суботу. Коли і де дивитися фільми – читайте тут.

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