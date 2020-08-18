(Друкуємо мовою оригіналу)

С самого начала войны на Донбассе в боевых действиях принимали участие добровольцы из Беларуси. Вначале – в добровольческих подразделениях, а затем и в регулярной армии. Недавно вышла книга журналистов Катерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс» про судьбы таких добровольцев. Сегодня протесты на родине не могу оставить белорусов равнодушными, но свою поддержку им приходится выражать виртуально – вернуться в родные края они пока не могут. Один из наших героев уже попробовал и чудом избежал тюрьмы. Многотысячные протесты в Минске, Барановичах и Гродно внушают добровольцам осторожный оптимизм, но все говорят – просто так власть Александр Лукашенко не отдаст.

Тысячи людей на улицах, крики «уходи» в лицо «президента» Беларуси с 26-летним «президентским стажем», избивающий протестующих ОМОН и забастовки на государственных предприятиях – так выглядит северо-западный сосед Украины последнюю неделю.

Беларус Дмитрий Палойка получил украинское гражданство в апреле 2020 года. Добровольцем в Украину он приехал в самом начале войны – с лета 2014 года воевал в добровольческом батальоне «Донбасс». В 2015 поехал в Барановичи по делам, там его арестовало КГБ, но благодаря приезду будущей жены ему удалось выехать обратно в Украину. «Силовики упустили меня по ошибке», – говорит Палойка. С тех пор он служил в нескольких бригадах Вооруженных сил Украины, а сейчас получает высшее образование – хочет стать офицером.

Сегодня Палойка внимательно следит за происходящим на родине, поддерживает протестующих и надеется на уход Лукашенко с поста президента. В 2006 году он «волонтерил» наблюдателем на выборах и получил трое суток админареста якобы за хулиганство. На самом деле активист требовал опечатать избирательный участок с бюллетенями, чтобы не допустить фальсификаций. На улицах Минска митинговали и в 2006-м и в 2010-м, и в 2017 годах, но никогда протесты не были такими многочисленными.

«Когда я там был, нас было меньше. Сейчас людей поднялось много, а тогда боялись. Я надевал майку с гербом «Пагоня». Ходил по городу, ко мне подходили и говорили «молодец». А сами боятся – шепотом мне это говорили, чтобы никто не услышал. Сейчас я очень рад, что люди поднялись в плане понимания того, что происходит. Конечно, радостно на душе», – говорит Палойка.

Лукашенко не сможет игнорировать такое огромное количество людей на улицах, но процесс смены власти будет небыстрый, считает он. Учитывая мирный характер протеста, быстрых итогов не будет.

«Лукашенко так просто власть не отдаст, но и народ ему так просто власть не отдаст, – говорит бывший активист. – Президентом его не воспринимают». Одной из причин, по которой на улицы вышло настолько много людей, Палойка считает ухудшившуюся экономическую ситуацию, в частности, трудовые контракты, которые не защищают интересы рабочих. «Тебя могут уволить в любой момент, если ты что-то не то скажешь, это специально сделано», – рассказывает белорус.

В последний раз госпредприятия в Беларуси бастовали в 1991 – доброволец

Еще один доброволец из Беларуси с позывным «Якуб» тоже говорит Радио Донбасс.Реалии, что протесты не могут не иметь экономического обоснования. Падение в российской экономике повлияло на белорусскую и денег на диктатуру у Лукашенко не осталось, считает доброволец. Он уехал из родной страны в 2016 году и пошел служить сначала в одно из добровольческих подразделений, а затем и в Вооруженные силы Украины.

«Вначале я очень сильно удивился, честно говоря. Я видел протесты и в 2006-м, и в 2010-м годах. Сначала удивился, а теперь полностью морально поддерживаю протесты. Я сейчас в пункте постоянной дислокации военной части, это на Западной Украине. На Львовском городском совете вывешен бело-красный флаг и герб «Погоня», и в том городке, где наш пункт дислокации, рядом с украинским флагом тоже вывесили бело-красный», – рассказывает «Якуб». Такая солидарность очень приятна, говорит он.

Таких массовых протестов он не помнит с 1991 года. Тогда был последний раз, когда в Беларуси бастовали госпредприятия. Сейчас окно возможностей открыто, говорит «Якуб», и есть шанс, что им воспользуются.

Лукашенко понимает, что ему придется ответить за преступления – доброволец

«Эмоций выше крыши, бьют через край», – не сдерживается третий доброволец, Кастусь Дубатовка. Он не исключает, что Лукашенко не остановится и будет нагнетать ситуацию и дальше, а может и залить страну кровью.

«Он прекрасно понимает, что ему придется ответить за все свои преступления, за пропавших людей, за все, что он натворил за 26 лет. Еще раньше он какими-то деньгами народу рты затыкал – то у МВФ из займет, то у Путина. А теперь уже все, край. Дошло даже до тех, кто раньше за него «топил», чтобы войны не было якобы», – говорит Кастусь. Его тоже крайне удивили забастовки на заводах – это удар со стороны тех, кто традиционно поддерживал Лукашенко.

Кастусь приехал в Украину в 2016 году. Первое время «не светился», а потом решил, что ему скрывать нечего, и открыл лицо. Вначале служил в тактической группе «Беларусь» – подразделение входило в добровольческий украинский корпус «Правый сектор» и Украинскую добровольческую армию (УДА). А в 2017 году подписал трехлетний контракт с Вооруженными силами Украины, скоро собирается подписать новый и не уходить с фронта до конца войны.

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