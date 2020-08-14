Протести у Білорусі продовжуються п’яту добу. Вночі і вдень люди виходять на мирні мітинги. Лунають вигуки, на кшталт: «Іди геть!». Автомобілісти гучно підтримують мітингарів. У Мінську жінки вдягаються в біле і стають в «ланцюги солідарності» із затриманими протестувальниками. Вони кажуть, що стоять за те, щоб Білорусь була мирною по-справжньому, а не фальшивою, «мирною» Білоруссю. Протести в країні розпочалися ввечері 9 серпня. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ. Від початку протестів було затримано близько 7 тисяч людей. (Відео AFP)