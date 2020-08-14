У ніч на 14 серпня політв’язнів було звільнено із слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна. Раніше заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков заявив, що всіх затриманих протестувальників слід звільнити до ранку. У той же час у СІЗО продовжували надходити машини швидкої допомоги. Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. У ніч на 10 серпня в Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками. Сутички і затримання відбуваються і в інших містах країни. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих за період 9–12 серпня, а також про одного загиблого учасника протесту. Ще один із затриманих помер від серцевого нападу, як припускають, після його побиття.

Штаб Тихановської не визнає попередніх офіційних результатів виборів і закликав до діалогу про «мирну передачу влади народові». Сама Світлана Тихановська зараз перебуває у Литві.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції.